Талонов нет даже на сентябрь: В «ДНР» продолжается ажиотаж с «паспортами» (Фото)

В «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского и «республиканского» паспортов не ускорило процесс по их выдаче. Так, по состоянию на сегодня, 23 января, практически по всем отделениям «миграционной службы ДНР» для подачи документов нет талонов даже на сентябрь 2020 года. Как передают «Донецкие новости», об этом свидетельствуют данные базы электронной очереди «ДНР».

Проблема в том, что чтобы получить паспорт РФ, первоначально нужно оформить «паспорт ДНР». Поэтому основной ажиотаж связан именно с «республиканским документом». Но прием осуществляется только через электронную очередь, в которой на сегодня нет ни одного талона на прием по всей «ДНР».

Лучше всего дела обстоят в Тельмановском районе (после переименования – Бойковский район), где на завтра, 24 января, пока еще есть 574 места.

Также есть шанс, что в ближайшие дни будут талоны в общегородских отделениях Донецка, Горловки и Макеевки, но вот в районных отделениях (в которых и обслуживаются жители) – нет талонов даже на сентябрь. Такая же ситуация и по отделениям в иных населенных пунктах.

Талоны на подачу документов на российский паспорт есть по всем районам и городам – но также все зависит от периода. Например, на завтра есть места в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Снежном, Старобешево, Новоазовске, Кировском (после переименования – Крестовка), Тельманово (Бойковском), Ясиноватой. В иных городах талоны имеются на последние дни января и начало февраля.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.