Выплата пенсий жителям неподконтрольного Донбасса: Глава МинВВОТ рассказала о ситуации

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает с международными партнерами по вопросу верификации данных по маломобильным группам населения, проживающим на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

«Сейчас нет никакой возможности работать нашим структурам на оккупированной территории. Наша задача максимально упростить получение выплат на подконтрольной территории. И здесь также есть достаточно конкретные промежуточные результаты. Речь идет о работе с маломобильными группами. Мы работаем с международными партнерами относительно верификации данных по этим категориям. Нам нужно понимать, сколько людей, которые физически не могут передвигаться и получать соцвыплаты», – сказала она.

Коляда уточнила, что после получения таких данных ведомство будет отрабатывать механизмы с международными партнерами, имеющими доступ к работе на неподконтрольной территории. Механизмы будут касаться, каким образом Украина может осуществлять выплаты этой группе населения. «На уровне нашего министерства осуществляется работа с Красным Крестом как раз на предмет верификации данных, а относительно механизмов доставки будем обрабатывать пошагово», – отметила глава МинВВОТ.

«Вопрос о социальных выплатах на оккупированных территориях – это тема для работы одной из тематических групп в рамках нашей межведомственной комиссии. Над этим работает соответственно Министерство социальной политики, Пенсионный фонд, и, насколько мне известно, они подали законопроект об увеличении сроков верификации. Мы в свою очередь увеличили количество мобильных банков на КПВВ, чтобы люди могли быстрее получать все социальные выплаты», – добавила Оксана Коляда.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.