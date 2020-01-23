Раздутые данные: МинВВОТ определяет реальное количество переселенцев в Украине

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это нужно, чтобы более эффективно с ними работать. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

По ее словам, имеющиеся на сейчас данные о ВПЛ «раздуты». «Есть реестр [ВПЛ], но здесь вопрос верификации данных. Мы осознаем, что у нас по данным Минсоцполитики около 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. В связи с тем, что у нас несовершенное законодательство, которое направлено на получение ими той или иной услуги, которое мы сейчас активно меняем, мы получили раздутые данные о переселенцах», – сказала она.

Министр привела несколько примеров. «Например, мы сейчас занимаемся вопросами, чтобы украинцы, которые живут в оккупированном Крыму, были резидентами и могли пользоваться банковскими услугами. К этому времени, чтобы они могли открыть счет в украинском банке, им надо было взять справку внутренне перемещенного лица, но они не являются внутренне перемещенными лицами. Или люди, которые живут в Киеве уже 10-12 лет, но имеют прописку в Донецке, для того, чтобы получить определенную услугу, должны опять же взять справку ВПЛ. Для чего это, они же не являются такими лицами. Поэтому, мы сейчас делаем все, чтобы определить, сколько мы реально имеем внутренне перемещенных лиц, для того, чтобы более эффективно с ними работать», – объяснила Оксана Коляда.

Напомним, ранее заместитель главы МинВВОТ Руслан Калинин сообщил, что в Украине хотят провести перерегистрацию переселенцев, чтобы видеть реальную статистику. По его словам, это поможет не только узнать реальное количество ВПЛ, но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно. Тогда будет проще разрабатывать программы государственной поддержки.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 20 января учтены 1 млн 435 тыс. 723 переселенца из Донбасса и Крыма. В Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.