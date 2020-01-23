Женщины-ветераны войны на Донбассе: Коляда назвала количество и рассказала о специфике реинтеграции

В Украине ориентировочно 16 тысяч женщин-ветеранов боевых действий на Донбассе. Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

«Точного количества я вам не скажу, но ориентировочно 16 тыс. Если говорить о процентном соотношении в европейских армиях, то мы идем на первых местах, поскольку у нас более 10% женщин военнослужащих в Вооруженных силах», – сказала она.

По словам министра, женщины-ветераны стали гораздо активнее, они консолидируются, у нас создано несколько союзов и движений женщин-ветеранов. «Они активны в плане реализации проектов, в частности проектов международного образовательного характера. Они активно работают относительно коммуникаций с международным сообществом и донесения информации о войне в Украине. К примеру, хороший проект "Амбассадоры", который основан женщинами-ветеранами. Они ездят по миру и рассказывают о ситуации в стране. Женщины-ветераны занимают в общем ветеранском движении не большую, но довольно активную позицию в плане продвижения ветеранских проектов», – рассказала Коляда.

Также министр рассказала о специфике реинтеграции этой категории ветеранов. «Есть определенные медицинские гендерные специфические вопросы, есть определенные вопросы в психологии, но в итоге – это те же вопросы профессиональной и социальной адаптации, а также переквалификации. Но в целом, наверное, женщины более мотивированы и активны в вопросе реинтеграции», – говорит Оксана Коляда.

Напомним, по данным министра обороны Украины Андрея Загороднюка, почти каждый четвертый военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) – женщина. А точнее – 23% из них. 10% из них защищают Украину в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). 10 тысяч женщин признаны участниками боевых действий.