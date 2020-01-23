Глава МинВВОТ рассказала о стратегии госполитики в отношении переселенцев

В Украине есть стратегия государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

«Если коротко – да, она [стратегия], есть, но для полноты понимания нужно детализировать. Долгое время государство в болезненных для себя вопросах временно оккупированных территорий и ВПЛ действовало преимущественно как страус, прибегая больше к имитации, чем к реальным, возможно, непопулярным, действиям. Когда мы говорим, что следует изменить принцип работы, сосредоточить внимание на понятии реинтеграции, то должны понимать, что речь идет прежде всего о реинтеграции людей, сознания, а потом территорий», – объяснила Коляда.

По мнению министра, локализация ВПЛ в местных громадах – это часть реинтеграции. «Такая стратегия заключается в том, что мы должны их, по возможности, реинтегрировать в принимающие громады. Также, в первую очередь, мы должны заниматься ментальной реинтеграцией тех, которые, к сожалению, проживают на временно оккупированных территориях. Мы для себя за это короткое время определили основные задачи, которые уже удалось осуществить. А именно упростили доступ к получению услуг на подконтрольной Украине территории, изменили подходы с разрешенных на запрещенные товары для перевозки, упростили проход (пересечение линии разграничения, – ред.) – с детьми», – рассказала глава ведомства.

Что касается Крыма, то, по словам министра, предоставили одному из родителей право проходить админграницу с ребенком, предоставили право детям, достигшим 14-летнего возраста, самостоятельно ездить на учебу на территорию материковой Украины.

Кроме того, по мнению главы МинВВОТ, «очевиден вопрос, что мы должны работать с молодежью и детьми». «Наша первоочередная задача, чтобы молодежь и дети, проживающие на оккупированной территории, росли украинцами. Чтобы они получили дистанционно образование в школе, были подготовлены к поступлению в высшее учебное заведение, и сделать так, чтобы они ехали учиться в Украину, а не выезжали в Россию», – заявила Оксана Коляда.

Напомним, ранее Коляда сообщила, что МинВВОТ работает над тем, чтобы определить, сколько в стране реально ВПЛ. Это нужно, чтобы более эффективно с ними работать.

Как сообщалось ранее, МинВВОТ будет разделено.