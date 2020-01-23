«Из Донецка машин за поворот»: Ситуация в пунктах пропуска днем 23 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 23 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«bitfoto»: «13:40. В Головке в Украину пешая очередь просто завал, люди стоят с утра более 6 часов».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Koshta»: «10:48. Пешая на Каргилле около 200 человек»;

Виктория: «11:39. Каргилл в Донецк: между биотуалетами»;

Денис: «13:02. Каргилл в Украину. Основная 61 машина, льгота 59 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «11:53. В Еленовке в Мариуполь более 130 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Stanislav: «10:13. Пищевик в Донецк 5 авто»;

Stanislav: «10:19. Уже 8 авто»;

Stanislav: «10:35. Пищевик проехали. Из Донецка 20 пешеходов и до 10 авто»;

Stanislav: «11:01. "Нулевой" Октябрь в Донецк машин 40-50, стоим глухо»;

Stanislav: «11:18. "Нулевой" Октябрь в Донецк. Машин 60, стоим глухо. В обратную сторону тоже едут редко машины»;

Stanislav: «11:34. "Нулевой" Октябрь в Донецк продвинулись на 1 машину»;

Stanislav: «12:41. "Нулевой" Октябрь в Донецк машин 30-40, кое-как двигаемся. Мы в первой десятке на заезд, прошло "всего-то" чуть более 1,5 часов»;

Натали: «13:00. Октябрь в Мариуполь никого, сразу на проверку»;

Натали: «13:04. Октябрь на "нулевом" в Мариуполь очередь далеко за поворотом»;

Stanislav: «13:07. "Нулевой" Октябрь в Донецк машин 70-80»;

Stanislav: «13:45. "Нулевой" Октябрь из Донецка машин за поворот, до остановки».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: