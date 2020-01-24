Коляда рассказала, когда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов АТО/ООС

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда ожидает принятия нового закона «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов» в первом квартале 2020 года. Об этом она сказала в интервью «Интерфакс – Украина».

«Законопроект будет подан, я думаю, в течение двух недель… Я надеюсь, что мы его примем в течение первого квартала, хотя прогнозировать, как он будет проходить в комитете невозможно», – сказала Коляда.

По словам главы ведомства, при подготовке данного законопроекта были объединенные группы авторов. Среди них – и ветераны, и общественный совет, и совет семей погибших, и народных депутатов из разных фракций парламента, которые бы могли адвокатировать этот законопроект в Раде.

«Интересно, что каждый блок закона был согласован с нашими бенефициарами. То есть, блок в части семей погибших мы прорабатывали с семьями погибших, в части Революции Достоинства – с советом семей Героев Небесной сотни. Поэтому могу сказать, что мы публично с общественностью его обсудили и вступаем вместе с ними в процесс его принятия», – констатировала Оксана Коляда.

Напомним, ранее глава МинВВОТ сообщила, что в Украине есть стратегия государственной политики в отношении ветеранов АТО/ООС. Более того, она изложена в стратегии деятельности правительства на ближайшие 5 лет.