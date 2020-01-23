Похитили и пытали: «МГБ ДНР» пытались завербовать бизнесмена из Днепра

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередную попытку участников «МГБ ДНР» завербовать гражданина Украины. Так, бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в Донецке, представители «спецслужбы» похитили при пересечении линии разграничения и, угрожая расправой над родными, склоняли к сотрудничеству. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным Службы безопасности, в декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с неподконтрольной украинским властям территорией Донецкой области представители «МГБ ДНР» похитили бизнесмена из Днепра, собиравшегося навестить родителей в родном Донецке. Мужчину безосновательно обвинили в деятельности в ущерб самопровозглашенной «ДНР», а именно, в работе на украинские спецслужбы.

После предъявления «обвинения» участники незаконного вооруженного формирования (НВФ) 2 недели удерживали украинца в подвале, применяя психологическое и физическое давление, лишив возможности нормально питаться. Угрожая расправой над родными, они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству.

«Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты. Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и автомобиля бизнесмена», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБУ. «Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», – сказано в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности, подобные случаи не единичны.