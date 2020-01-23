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Пробное ВНО-2020: В Украине завершается регистрация для участия в тестировании

23.01.20 17:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине завтра, 24 января, последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Напоминаем, регистрация считается завершенной после оплаты», – отметили в УЦОКО.

Также уточняется, что участники пробного ВНО будут иметь возможность:

  • ознакомиться со стандартизированными тестами, которые соответствуют требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;
  • выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
  • узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;
  • оценить свой уровень знаний.

В Украине по состоянию на 17 января для участия в пробном ВНО зарегистрировались 65 тыс. 890 человек.

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