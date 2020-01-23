Пробное ВНО-2020: В Украине завершается регистрация для участия в тестировании

В Украине завтра, 24 января, последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

«Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Напоминаем, регистрация считается завершенной после оплаты», – отметили в УЦОКО.

Также уточняется, что участники пробного ВНО будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, которые соответствуют требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

оценить свой уровень знаний.

В Украине по состоянию на 17 января для участия в пробном ВНО зарегистрировались 65 тыс. 890 человек.