В Украине официально трудятся 25% населения, пенсии получают – 27%

В Украине система пенсионного обеспечения работает в сложных демографических условиях. Так, 27% населения получают пенсии, при этом в стране 25% наемных работников, за которых уплачиваются постоянные взносы. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Поскольку пенсии получает 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП. В 2020 году предполагается, что это составит 9,8% ВВП», – сказала Наталья Ненюченко.

Она отметила, что соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%. Ненюченко добавила, что при этом, средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3 тыс. 83 грн.