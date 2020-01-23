В «Л-ДНР» участники НВФ ведут обстрелы из жилых кварталов

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) оборудуют огневые позиции артиллерии и минометов в окрестностях населенных пунктов вблизи гражданских объектов. Об этом сегодня, 23 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил. В частности, заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов», – отметил Гуцуляк.

В то же время, по данным ГУР, для повышения эффективности применения артиллерии и минометов среди участников НВФ систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.