В «ЛНР» бюджетников принуждают оформлять «республиканские паспорта»

На неподконтрольной украинским властям территории Луганщины начинают принудительно оформлять «паспорта ЛНР». Об этом сообщают работники бюджетных учреждений неподконтрольного Луганска, передает «Радио Свобода».

Так, в двух медицинских учреждениях «ЛНР» подтвердили, что администрация формирует списки на оформление «документов». «Заставляют оформлять тех, кто еще этого не сделал. Есть списки, и каждую неделю администрация нашей больницы отчитывается по количеству оформленных паспортов за этот период», – рассказал работник больницы.

По словам сотрудницы другой больницы, им объявили, что все должны оформить «паспорта ЛНР». «Уже начали централизованно по месту работы записывать на их получение. Говорят, что есть негласное распоряжение – до апреля все бюджетники должны быть с "паспортами" местного образца. А к июню – все пенсионеры. Но в нашей больнице пока все остается на словах, к счастью. Те идейные, кто стремился быстрее получить за полгода успели это сделать, другим это не нужно, как я слышу от людей. Но заставляют. Без паспорта "ЛНР" здесь ничего не оформить. Мне скоро нужно выходить на пенсию по выслуге, а без "паспорта" я этого не смогу сделать. Ладно, «ЛНР-овский» стоит 300 рублей, если придется делать, но за российский 3-4 тыс. рублей я платить не собираюсь», – рассказала медработник.

Напомним, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке женщину, мать двоих детей, доставили в полицию для выяснения ее личности, так как у нее не было «паспорта ДНР». Позднее задержания людей с украинскими паспортами продолжились. Их отвозили в «полицию» и брали отпечатки пальцев. Там объясняли, что без «паспорта ДНР» передвигаться по городу нельзя из-за того, что «у нас здесь зона боевых действий».

Однако, позже, «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что пока в «ДНР» не рассматривают вопрос о запрете украинских паспортов. Поэтому украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность.

Ранее сообщалось, что 1 января в «ДНР» задерживали водителей, на автомобилях которых установлены украинские госномера. Также на неподконтрольной украинским властям части Донетчины продолжают задерживать водителей за отсутствие номеров «ДНР».