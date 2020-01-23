Сигареты, электроприборы: Через КПВВ Донетчины трижды пытались незаконно перевезти товары

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 22 января, пограничники пресекли три попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на свыше 55 тыс. грн. Об этом сегодня, 23 января сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На линии разграничения продолжают фиксировать нарушения правил перемещения товаров. За прошедшие сутки военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения граждане пытались провезти электроприборы, табачные изделия и металлолом на общую сумму более 55 тыс. грн. Товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Кроме того, по информации Госпогранслужбы, на КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое» пограничники зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались за взятку «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такое предложение лица получили от пограничников категорический отказ. Граждан и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – сказано в сообщении.