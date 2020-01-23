Субсидии по-новому: Каким будет размер помощи, и почему могут отказать в выплатах (Инфографика)

В Украине, в том числе на Донбассе, количество получателей субсидий для оплаты коммунальных услуг уменьшается. Если год назад субсидии начислялись 3 тыс. 649 домохозяйствам, то в минувшем месяце этот показатель сократился до 3 тыс. 283 домохозяйства. В правительстве заверили, что в этом отопительном сезоне субсидии не уменьшатся, передает «Слово і Діло».

Несмотря на то, что число субсидиантов сокращается, средний размер выплаты на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с декабрем 2018 года на 10,4% и составил 638 грн. Всего, в течение года за субсидиями обратились на 42% меньше людей, чем в 2018 году.

В правительстве пообещали, что в отопительном сезоне 2019-2020 годов субсидии не уменьшатся и не будут меняться правила их начисления. Следует напомнить, что право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных платежей имеют семьи, чьи расходы на «коммуналку» превышают обязательный платеж в 15%. Сумма платежа определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи.

Инфографика: «Слово і Діло»

Кабинет Министров 20 октября 2019 года принял решение, которым расширил круг получателей этого вида помощи. Этим же постановлением изменен процент – с 15 до 20%, который домохозяйство платит за «коммуналку». Однако изменения вступят в силу с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. Начисления будут осуществляться по принципу «чем меньше доходы, тем больше помощь».

Среди нововведений следует отметить возможность в любой момент получать субсидию деньгами на свой личный счет. Раньше льготники могли получать монетизированные выплаты, если подавали соответствующее заявление до начала отопительного сезона.

В заявлении на денежную выплату льготы наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане должны обязательно указывать реквизиты текущего банковского счета, на который ежемесячно будут поступать средства.

Органы соцзащиты отказывают в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком более 1 месяца. Прекращают выплачивать субсидию тем, у кого есть долги за жилищно-коммунальные услуги более чем за 2 месяца.

Также, не имеют права на субсидию хозяева недвижимости более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов, владельцы автомобилей, год выпуска которых не превышает 5 лет. Субсидии не будут получать безработные, не ставшие на учет в центр занятости, а также украинцы, которые декларируют доход меньше минимальной зарплаты.

Не смогут получить выплаты и те, кто за последний год покупали земельные участки, недвижимость, стройматериалы и другие товары и услуги на сумму более 50 тыс. грн (за исключением медуслуг, образования и оплаты услуг ЖКХ).