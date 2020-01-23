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Россия в ПАСЕ хочет поговорить о правах русскоязычного населения на образование в Украине

23.01.20 16:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Российская делегация в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) хочет поднять вопрос о правах русскоязычного населения в Украине. Об этом сегодня, 23 января, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, говоря о планах парламентариев РФ на грядущую сессию ПАСЕ, сообщает российский ТАСС.

«Делегация поставит вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка на Украине. Мы считаем, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке и никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, они в Совете Европы не пройдут», – сказал Толстой.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.

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