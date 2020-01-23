Министр обороны высказался об «отлове» призывников военкоматами

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк высказался против отлова работниками военкоматов призывников. Об этом сегодня, 23 января, сказал Андрей Загороднюк во время интервью в прямом эфире выпуска программы «Завтрак с 1 + 1», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Во-первых, основа нашей армии – это профессиональные военнослужащие. Это прописано во всех наших документах и ​​программах, так оно и должно оставаться, и мы будем реализовать эту задачу», – сказал Загороднюк.

Он также остановился на вопросе «призыва с 18 лет». «Это прописано в законе, но последние годы у нас было с 20-ти, это урегулировалось соответствующими указами президента. У нас была ситуация, когда юноши хотели вступить в ряды Вооруженных Сил, уйти на срочную службу. Но мы не могли их принять, потому что можно было брать только с 20 лет. Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но лишь для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет – это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти – добровольно», – отметил министр.

«Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают принудительные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очереди абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должны оповещаться призывники. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уклоняется – за это наступает ответственность», – уточнил Загороднюк.

Он также отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратить в случае нарушениях во время проведения призывной кампании, пообещав проинформировать об этом ближе к призывной кампании.

Министр также напомнил о том, что срочники не привлекаются к службе в районе проведения операции Объединенных сил.