На Луганщине обсуждали изменения в Перспективный план формирования территорий громад

В Луганской области на расширенном заседании рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию административно-территориального устройства Луганщины были рассмотрены изменения в Перспективный план формирования территорий громад. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«К сожалению, процесс добровольного объединения громад не всегда соответствовал нашим ожиданиям и Перспективному плану», – отметил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Больше всего вопросов относительно существующих и предлагаемых к образованию ОТГ существует в Сватовском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

«Громады должны объединяться ради развития Луганщины, а не по политическим интересам», – сказал губернатор, обращаясь к депутатам Верховной Рады Украины, которые присутствовали на заседании.

Как отметил начальник управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации Вадим Лазников, некоторые громады еще не определились с объединением. И ожидается, что очередные местные выборы в октябре этого года пройдут на новой территориальной основе.

Утвержденный Кабмином Перспективный план предусматривает создание на Луганщине 45 ОТГ, 11 из которых расположены на временно неподконтрольной территории.

В настоящее время созданы 24 громады, в 18 уже состоялись первые выборы. Однако расчеты по новым рекомендациям показали, что 7 громад, предусмотренных действующим планом, являются несостоятельными.

Важно и решить вопросы, которые появились после образования небольших громад вокруг районного центра – Старобельска.

По предложенным изменениям не будет несостоятельных громад, ОТГ максимально сформируют вокруг районных центров и учтут наличие инфраструктуры на территории громад.

В результате проведенной работы Перспективный план будет включать 33 ОТГ, из которых 22 расположены на подконтрольной правительству территории.

Напомним, в Министерстве развития громад и территорий Украины (Минрегион) пройдут повторные консультации по созданию перспективного плана Луганской области.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.