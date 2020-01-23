Сохранить жизнь и здоровье украинцев: Проект «200 скорых для Украины» изменил качество оказания медпомощи в стране

Продолжительность жизни и уровень здравоохранения – в числе главных критериев развития страны. Поэтому по личному решению Рината Ахметова в кратчайшие сроки реализован проект национального масштаба «200 скорых для Украины», сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Сообщается, что благодаря проекту государственные учреждения здравоохранения во всех регионах страны получили: 114 «реанимаций на колесах»; 22 неонатальные «скорые» для спасения жизни новорожденных; 64 уникальных медицинских внедорожника для работы в самых отдаленных населенных пунктах.

«Ежегодно они смогут спасать миллион жизней!» – подчеркнули в пресс-службе.

Впервые машины переданы по всей стране в таком количестве.

Впервые каждая область получила неонатальную «скорую».

Впервые отдаленные ОТГ получили «скорые»-внедорожники.

«Проект "200 скорых для Украины" изменил качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи. Теперь медики во всех областях приедут к пациентам быстрее, и помогут эффективнее. Современная медицина европейского уровня теперь доступна жителям самых отдаленных населенных пунктов, чего никогда ранее не было. Во всех областях порядка трех тысяч населенных пунктов будут обслуживать автомобили, которые передал медикам Фонд Рината Ахметова», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Медики уже успели по достоинству оценить качество новых автомобилей. Особенно сейчас, с приходом холодов, когда вызовы идут один за другим.

«В машине установлено оборудование, которое используется в Европе. Нам этого очень не хватало. С такой техникой мы можем фактически вытянуть человека с того света», – делится впечатлениями Анатолий Костенков, врач бригады «скорой помощи» из Рубежного (Луганская область).

Его коллеги из соседней области также не скрывают радости.

«Автомобили качественно сделаны и полностью укомплектованы. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что дает возможность спасать жизни. А мы готовы делать это каждый день», – отметил Юрий Чалый, главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Лимана в Донецкой области.

Проект «200 скорых для Украины» реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.