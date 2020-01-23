В прифронтовой Красногоровке появится отделение «Ощадбанка»

В 2020 году в городе Красногоровка (Донецкая обл.) государственный «Ощадбанк» планирует открытие стационарного отделения. Об этом сегодня, 23 января, сообщила начальник филиала Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает «Остров».

«Мы установили в 2019 году первый и единственный банкомат в Красногоровке. Насчет открытия отделения я вела переговоры с руководителем военно-гражданской администрации города, на сегодня этот вопрос решается Службой безопасности Украины. Там есть риски в соответствии с требованиями Нацбанка, но я надеюсь, что этот вопрос мы решим в первой половине этого года», – сказала Якивчик в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации, которая проходила в Краматорске.

Она добавила, что в этом году в планах «Ощадбанка» закрытие 15 сельских отделений в Донецкой области. Однако жителям и переселенцам «серой зоны» беспокоится не стоит.

«Я хочу обратить внимание, что эта оптимизация не зацепит те населенные пункты, которые расположены в "серой зоне", где есть внутренне перемещенные лица, поскольку основная задача – это сокращение убыточных и экономически не выгодных отделений», – пояснила Светлана Якивчик.