Юридический советник для переселенцев: По каким вопросам консультирует чат-бот

За время работы чат-бота «Юридичний порадник для переселенців» (юридический советник) его услугами уже воспользовались 350 человек. Об этом сегодня, 23 января, сообщается на странице в Facebook Програма Радників (Программа советников).
Юридический советник для населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта на Донбассе, начал работать в декабре 2019 года. «Юридический советник для переселенцев – чат-бот, где переселенцы могут получить юридическую помощь 24/7», – говорится в сообщении.
Так, по информации организации, чат-бот может проконсультировать по следующим вопросам:
- назначение пенсии;
- электронный портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- государственная помощь (при рождении ребенка, одиноким матерям, малообеспеченным и многодетным семьям);
- восстановление документов (трудовой книжки, справки переселенца, техпаспорта, водительского удостоверения, документов об образовании и т.п.);
- новые жилищные программы («Ипотека под 3%», субвенция для ВПЛ-АТО)
- трудоустройство;
- статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
- о КПВВ и пропуске в зону АТО/ООС;
- избирательные права переселенцев;
- вопросы, связанные с инвалидностью и АТО.
Напомним, на днях разработчики обновили «Юридический советник для переселенцев». Уже сейчас можно получить ответ более чем в 20 категориях вопросов.
Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.