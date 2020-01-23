Юридический советник для переселенцев: По каким вопросам консультирует чат-бот

За время работы чат-бота «Юридичний порадник для переселенців» (юридический советник) его услугами уже воспользовались 350 человек. Об этом сегодня, 23 января, сообщается на странице в Facebook Програма Радників (Программа советников).

Юридический советник для населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта на Донбассе, начал работать в декабре 2019 года. «Юридический советник для переселенцев – чат-бот, где переселенцы могут получить юридическую помощь 24/7», – говорится в сообщении.

Так, по информации организации, чат-бот может проконсультировать по следующим вопросам:

Напомним, на днях разработчики обновили «Юридический советник для переселенцев». Уже сейчас можно получить ответ более чем в 20 категориях вопросов.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.