Из-за китайского коронавируса Украина усилила меры в «Борисполе»

В Украине не зафиксировано ни одного сообщения о подозрении на заболевание китайским вирусом нового типа. Об этом сегодня, 23 января, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин о время брифинга, передает «РБК-Украина».

По его словам, в ЦОС не поступали соответствующие сообщения о потенциальном заболевании.

Тем не менее в связи с распространением вируса в аэропорту «Борисполь» усилили меры безопасности.

По словам Кузина, в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, где зафиксирована вспышка заражения коронавирусом, однако есть с другими городами Китая. «На сегодняшний день прямого авиасообщения с Уханем нет, но есть с Китаем. Сегодня прибыл самолет из города Санья и санитарными подразделениями Лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины был проведен прием этого самолета», – заявил он.

При этом он добавил, что члены экипажа и сотрудники Лабораторного центра проводят опрос и проверку наличия обращений или плохого самочувствия у пассажиров самолета. «Не внедряются дополнительные средства наблюдения за пассажирами, но вместе с членами экипажа проводится совместный опрос или проверка наличия обращений или плохого самочувствия. Таким образом, каждый день санитарные подразделения будут встречать самолеты, которые прибывают из Китая», – отметил он.

Также Кузин заявил, что проводится проверка в изделиях медицинского назначения в случае попадания вируса в Украину. «Проводится быстрая оценка потребности в изделиях медицинского назначения, а также расходных материалов в случае попадания вируса на территорию Украины, чтобы мы смогли проверить имеющиеся запасы в рамках функционирования лабораторных центров Минздрава», – сообщил он.

На сегодня число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 631.