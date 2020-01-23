Разумков сказал, когда в Украине пройдут местные выборы

Партия власти отказалась от идеи провести в Украине внеочередные местные выборы, поэтому голосование состоится в установленный законом срок – 31 октября 2020 года. Об этом в ходе визита в Одесскую область сегодня, 23 января, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, до дня голосования руководство страны надеется завершить давно начатую децентрализацию, чтобы у местных властей было больше возможностей для преобразований. «Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем», – подчеркнул спикер.