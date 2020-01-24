Иначе уйдем в иной город: В Донецкой дирекции «Укрпошты» рассказали, как им после переезда работается в Славянске

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области на данный момент работает 386 отделений «Укрпошты», 46 из них находятся в прифронтовой зоне. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор Донецкой дирекции АО «Укрпошта» Алексей Пушкин.

«46 отделений находятся в зоне боевых действий на нашей территории, в "зоне отчуждения" и приближенной к этой зоне. Остальные все отделения работают в обычном режиме», – сказал он.

Ранее областная дирекция «Укрпошты» находилась в Донецке, но с началом боевых действий в августе 2014 года она эвакуировалась в Славянск. «Почему в Славянск? Потому что привязывались к жилью. У нас в соседнем Святогорске есть областной учебный центр, и с 2014 года на его базе живут наши переселенцы. А на работу мы каждый день ездим в Славянск и Краматорск, для этого у нас есть 2 автобуса. Для переселенцев все бесплатно: жилье, коммунальные услуги, электроэнергия», – пояснил Алексей Пушкин.

Средняя зарплата по дирекции составляет 7 тыс. грн, но переселенцы и сотрудники прифронтовых отделений получают доплаты. «Переселенцев и людей, которые работают в зоне боевых действий, в "зоне отчуждения" – около 400 человек. По коллективному договору мы им доплачиваем 50% от прожиточного минимума. А если есть справка ВПЛ (внутреннее перемещенного лица), то мы также выплачиваем 600 грн на частичное погашение коммунальных услуг», – рассказал руководитель областной дирекции.

В связи с тем, что в Славянске нет единого большого помещения, дирекция распределена по трем локациям, одна из которых – в Краматорске. «В Славянске часть работников, которые занимаются продажами, работают в здании отделения почтовой связи № 22 (главпочтамт). Основной наш офис – на железнодорожном вокзале, где был пункт обработки почты. И еще часть сотрудников работают в нашем здании в Краматорске» – уточнил Пушкин.

Донецкая дирекция «Укрпошты» – один из самых крупных налогоплательщиков в Славянске, деньги поступают в местный бюджет, но «почтальоны» уже задумываются о переходе по налогообложению в иные города области. «Все налоги мы платим в город Славянск. В год выходит больше 100 млн грн. В этом году будет больше – около 120 млн грн, из них 65 млн грн – это единый социальный взнос, и около 50 млн в этом году будет подоходного налога. Учитывая такие поступления в местный бюджет, надеемся, что местная громада из этих денег хоть частично приведет в порядок фасады тех зданий, которые мы у них арендуем. Их таких шесть. Может, хоть в этом году хоть что-то сделают. Если не сделают – будем переводить налоги в другие города. Например, Мариуполь просит, Бахмут и Покровск звонили», – предупредил руководитель областного филиала.

В отделениях «Укрпошты» Славянска и Краматорска особенно многолюдно в первой половине дня, потому что в этих городах проводится акция. «У нас есть акция – кто приходит для оплаты платежей до 13:00, тому предоставляется 50% скидки на комиссии. Таким образом мы привлекаем клиентов. Чтобы потом после обеда обслуживать иных посетителей, которые пользуются другими услугами, например, отправляют или получают посылки, оформляют подписку. Думаю, что где-то с марта данная акция будет распространена по всем отделениям Донецкой области», – резюмировал Пушкин.