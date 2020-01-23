Немецкая компания пояснила планы в отношении Укрзализныци

Deutsche Bahn будет консультировать «Укрзализныцю» (УЗ), а не руководить ею. Так немецкая компания прокомментировала слова украинского премьера Гончарука о желании отдать УЗ в управление немцам на 10 лет. Об этом, отвечая на запрос «DW», сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе компании.

«DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта – будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах», – говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла (бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера, – ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с «Укрзализныцей».

О том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании «Укрзализныци», заявил и украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, министр не исключил других форматов сотрудничества в будущем. «Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть», – сказал Криклий.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по развитию пассажирских и грузовых перевозок. По мнению чиновника, стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Экономическом форуме в Давосе заявил, что в рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn «Укрзализныцю» планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет.