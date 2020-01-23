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США в ОБСЕ заявили о 13 тысячах погибших на Донбассе

23.01.20 18:59

С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек. Об этом со ссылкой на сообщение представительства США в ОБСЕ в Twitter сообщает «РБК-Украина».

Кроме того, более 1,5 миллиона человек считаются внутренними переселенцами.

«Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа в нарушение принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 тыс. украинцев и к более чем 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для сотен тысяч людей, оставшихся на востоке Украины, жизнь уже не такая, как была ранее, и, скорее всего, не будет прежней.

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