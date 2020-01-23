На Донбассе выросло количество обстрелов со стороны НВФ и разрушенных домов мирных жителей, – штаб ООС

В последнее время на Донбассе на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) значительно обостряется ситуация на передовых позициях. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Вместе со значительным увеличением количества обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, растет количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов мирного населения. Дерзкое поведение противника обусловлено тем, что огонь по позициям украинских военных открывается именно из жилого сектора населенных пунктов, расположенных на временно оккупированной территории Украины», – говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, расстояние до домов мирных жителей составляет 250, а в отдельных случаях 50-
Такие данные неоднократно подтверждены с помощью камер видеонаблюдения, техническими средствами артиллерийской разведки, баллистических измерителей и визуального обследования.
Как сообщалось ранее, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в «ЛНР» и «ДНР» участники НВФ оборудуют огневые позиции артиллерии и минометов в окрестностях населенных пунктов вблизи гражданских объектов.
Напомним, жители Золотого-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) пять суток без света из-за обстрелов со стороны НВФ.