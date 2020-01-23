Житель Луганщины получил 5 лет тюрьмы за жестокое обращение с животными

На Луганщине суд вынес приговор местному жителю за жестокое издевательство над домашними животными. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При поддержке публичного обвинения Старобельской местной прокуратурой судом вынесен обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животными», – говорится в сообщении.

Так, в начале октября 2019 года во дворе своего дома обидчик выстрелил из гладкоствольного ружья в двух котят, что привело к гибели животных.

«Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели)», – отметили в прокуратуре.

Старобельский районный суд Луганской области признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.