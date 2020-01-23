В МинВВОТ призвали регионы активнее приобщаться к программе покупки жилья для переселенцев

Регионы Украины должны активнее приобщиться к программе софинансирования для приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сегодня, 23 января, заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин во время селекторного совещания призвал к этому представителей областных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В прошлом году мы обновили состав комиссии, которая рассматривает заявления объединенных территориальных громад (ОТГ) на получение субвенции на приобретение жилья для ВПЛ. По принципу финансирования 70% из государственного бюджета и 30% из местного – приобрели более 80 квартир. Призываю продолжить это сотрудничество и активнее подавать свои заявки», – сказал Калинин.

Как уточняют в ведомстве, речь идет о Постановлении 769, предусматривающем покупку жилья для временного проживания ВПЛ. В конце 2019 года 12 городов и поселков подали заявки и, по решению комиссии, получили субвенцию на приобретение жилья. «Замминистра призвал и остальные ОТГ активнее присоединяться к этой программе и таким образом способствовать процессу обеспечения жильем ВПЛ», – резюмировали в МинВВОТ.

Напомним, в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем.