Наибольшее сокращение – в Донецкой и Луганской областях: Сравнили данные переписи населения Украины 2020 и 2001 годов

С 2001 по 2020 годы количество наличного населения Украины уменьшилось на 11 млн 167 тыс. 800 человек (-23%). Аналитики сравнили данные всеукраинской переписи населения, проведенной еще в 2001 году, и данные электронной переписи населения, результаты которой были обнародованы сегодня, 23 января. Об этом сообщает «Слово і діло».

Так, по состоянию на 5 декабря 2001 года в Украине проживало 48 млн 457 тыс. 100 человек. По данным на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тыс. 300 человек (эта цифра не включает в себя население аннексированного Крыма и временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей).

Как отмечается, соотношение полов в Украине осталось прежним – женщин больше, чем мужчин. Причем разница сейчас практически такая же, как и в 2001 году – около 4 млн. Меньше всего мужчин проживает в Черновицкой области.

Если смотреть по регионам, то наибольшее сокращение населения зафиксировали в Донецкой и Луганской областях (-59% и -56% соответственно). В остальных областях также отрицательная динамика, исключение – только Киев и Киевская область, где количество населения выросло на 41,8% и 25%. Наиболее сохранила население Харьковская область – только -4,1% в сравнении с 2001 годом.

В Киеве, по данным электронной переписи населения, проживает 3 млн 703,1 тысяч человек, в Харьковской области – 2 млн 795 тысяч, в Одесской – 2 млн 347,9 тысяч. Меньше миллиона человек проживает в Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ровненской, Кировоградской, Сумской, Черниговской и Тернопольской областях.