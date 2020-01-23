В Мининфраструктуры сообщили о заработках главы «Укрпочты»

Председатель «Укрпочты» Игорь Смелянский ежемесячно получает 1410 306,3 грн. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 миллионов. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры Украины в ответ на запрос «Суспільного».

«Согласно утвержденному финансовому плану акционерного общества "Укрпочта" на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя в год составляют 22 402 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование – 693 843 грн», – говорится в сообщении.

Таким образом его заработок в месяц составляет 1410 306,3 грн.

Напомним, что редактор газеты «Сватовские ведомости» из Луганской области Андрей Крюков инициировал подписание электронной петиции об увольнении с должности гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.