Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было, – Песков

Какого-либо контакта между президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – в Иерусалиме сегодня, 23 января, не было. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)», – сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Путин уже завершил участие в мероприятиях в Иерусалиме и прибыл в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее сообщалось, что, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме. Также вчера, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе назвал темы, которые планировал поднимать во время вероятной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.