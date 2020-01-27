Собственная марка, посткросинг и письма от руки: Новые веяния работы главпочтампта Славянска (Фото)

Жители Славянска (Донецкая обл.) до сих пор отправляют рукописные письма, а местные почтальоны предлагают услугу по изготовлению индивидуальной марки. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник отделения почтовой связи № 22 (главпочтамт) Людмила Кравченко.

В данном отделении Славянска работают 16 почтальонов и 15 операторов. «Средняя зарплата оператора – от 5 тыс. грн и выше. Доплата идет за выполнение плана, дополнительные нагрузки, за что выплачивается премия. У почтальона на данный момент – минимальная зарплата, но тоже есть доплаты за определенные услуги. Например, за реализацию. На данный момент у нас свободны две единицы – это вакансии почтальона и оператора. Кандидаты сейчас в процессе приема, и я думаю, что люди придут и будут работать. То есть сейчас немного уладилась ситуация с кадрами и в ближайшее время совсем закроем все вакансии», – говорит Кравченко.

«Главпочтамт» обслуживает центр Славянска. «В центре города мы одни. У нас предоставляется около 50 видов услуг. Пользуются большим спросом традиционные услуги: пересылка письменной корреспонденции (письма), посылки (сейчас у нас это направление называется "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Экспресс"). Также – газеты-журналы, то есть периодика, то, что испокон веков», – перечислила начальник отделения.

Людмила Кравченко отметила, что даже в век электроники и гаджетов люди до сих пор продолжают писать «рукописные» письма. «Представьте себе, что до сих пор письма пишут. Конечно, в основном, идет деловая переписка, но есть и обычные, рукописные письма. Когда человек получает письмо, которое написано от руки, там ведь частичка сердца и души автора», – пояснила она.

Письма пишут больше в ближнее и дальнее зарубежье, за границу довольно много идет именно корреспонденции.

А вот посылки отправляют как по Украине, так и за границу. «В любые страны. Каких-то предпочтений нет. Мы принимаем в любую страну. Условия пересылки везде разные, но отправить можем в любую страну. Обмен у нас есть практически со всеми странами», – уточнила начальник отделения.

Акцент делается на финансовые услуги. «Коммунальные платежи мы принимаем и сейчас делаем на это упор, как в принципе и на все. Выплаты, пенсии, денежные переводы», – дополнила Людмила Кравченко.

Традиционное направление – филателия – также развивается. Например, есть услуга «Власна марка» – можно заказать изготовление марки со своим логотипом.

«Укрпошта» предлагает присоединиться к «Посткросингу» – почтовому обмену открытками. Цель авторов проекта заключается в том, что любой житель планеты благодаря интернету может выбрать случайного адресата и отправить ему яркую открытку традиционной «живой» почтой. Если человек становится участником программы (для этого необходимо заполнить анкету, подробнее см. на сайте «Укрпошты»), то он в ответ также может получить открытку от случайного отправителя. Данной услугой можно воспользоваться и в отделении почтовой связи № 22 города Славянска.

Как сообщалось ранее, в Славянске работает и областное отделение «Укрпошты», которое эвакуировалось из неподконтрольного украинской власти Донецка в августе 2014 года. Сотрудники-переселенцы базируются в Святогорске, откуда их ежедневно доставляют в Славянск и Краматорск. Переселенцы и работники прифронтовых отделений «Укрпошты» получают доплаты.