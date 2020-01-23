Перепись населения в Украине: Эксперт рассказал, какие выводы следует сделать

Сегодня, 23 января, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет представил результаты электронной переписи населения Украины, которое составляет 37 млн 289 тыс. человек. Поскольку методика оценки вызывает много вопросов, поэтому цифра более чем 37 млн несколько сомнительна. Такое мнение высказал политолог Михаил Дяденко, передает «Слово і Діло».

«Хотелось бы видеть методику по которой проводилась перепись. Мы видели, что министр заявлял о трех способах получения информации, трех способах подсчета, которые дали примерно одинаковый результат. На мой взгляд цифра 37 миллионов несколько завышена, учитывая, столько украинцев выехали за границу на заработки», – считает Дяденко.

Также, исходя из подсчетов правительства, почти каждый десятый украинец живет в Киеве. «Цифра действительно впечатляет. Полученные данные надо обдумывать и учитывать, выписывая концепцию развития города Киева. Кстати, уже принят в первом чтении проект закона об агломерации. Поэтому важно учесть эти данные именно исходя из фактора, что столица вобрала значительное число граждан. Многие арендуют жилье, многие проживают в неблагоприятных условиях. В этом контексте следовало бы разрабатывать стратегию развития столицы», – отметил эксперт.

«Если отбросить сомнения и исходить из цифры 37 миллионов человек, то правительство получило показатели, пусть и с определенной погрешностью, сколько проживает людей в том или ином регионе или населенном пункте. Это важные цифры для стратегического планирования, для понимания, каким образом распределять инвестиции из государственного бюджета, развивать территории, которые сегодня являются депрессивными, но там проживает значительное количество граждан», – пояснил Дяденко.

По мнению политолога, идея переписи правильная, ее можно приветствовать даже в таком формате, который был применен. «Если эти цифры действительно соответствуют реальному положению вещей, то правительство получило реальный инструмент, другой вопрос, сможет ли оно воспользоваться им», – выразил мнение эксперт.

Как считает Дяденко, правительству нужно в первую очередь создавать комфортные условия для жизни, реально бороться с коррупцией, а не множить новые антикоррупционные органы, а также, создать безопасную для граждан среду.

«Сегодня у нас полиция в лучшем случае реагирует на тяжкие преступления, а преступления небольшой тяжести даже не принимают для расследования. Не говоря уже о том, чтобы защитить кого-то. Это вызывает разочарование людей в правоохранительной системе. Вопрос рейдерства не преодолен, и это особенно актуально на фоне того, что в стране собираются открыть рынок земли. Без решения таких обычных для нормальной демократической страны вопросов, украинцы не будут возвращаться в страну», – убежден Михаил Дяденко.