В Мариуполе судили экс-добровольца батальона «Донбасс» (Видео)

В Апелляционном суде Мариуполя сегодня, 23 января, состоялось заседание по делу жестокого убийства трех членов семьи Дегтяренко, которое произошло в 2017 году в Великой Новоселовке. Обвиняемые – экс-добровольцы батальона «Донбасс». Сегодня в суде решали судьбу Петра Саламы.

Так, рассмотрение дела началось с опозданием более чем на полчаса. На скамье подсудимых – Петр Салама. Два года назад его признали виновным в жестоком убийстве супругов Владимира и Ларисы Дегтяренко, а также их сына Валерия. Жена подсудимого, Инна, уверяет, что во время убийства они вместе с мужем и дочерью были дома.

«У меня с первого дня, первой минуты не было сомнения. Даже когда забрали моего мужа, там же во дворе я сказала: "Петенька, дорогой мой, я знаю, что это все неправда, я знаю, что это на тебя навесили, я знаю, что это тебе месть от наших правоохранительных органов". Он был дома, 100% дома. И мы об этом убийстве узнали только на второй день, в обед», – говорит жена подсудимого Инна Садовничая.

Сам подсудимый свою вину также отрицает. «Все доказательства, которые представляет прокурор, они сфальсифицированы. Все ДНК, которые было добыты незаконным путем, они разбиваются. У меня есть семья, у меня есть дети и я должен доказывать свою невиновность в суде, и я буду это делать», – утверждает Петр Салама.

Сторону обвинения представляет прокурор Андрей Кузь. «Обвиняется три человека, по данному уголовному производству доказательства исследуются в суде первой инстанции. Рассказывать, какие исследовали, какие не исследовали – я считаю сейчас неуместным, идет судебное разбирательство, поэтому предоставлять какие-то оценки дополнительные по этому поводу будет преждевременно», – отметил прокурор.

Защищает Петра Саламу адвокат Валерий Довженко. «Орджоникидзевский районный суд продлил срок содержания под стражей Саламе и еще двум обвиняемым без ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей. Защита считает, что это они сделали неправильно», – говорит адвокат подсудимого.

В итоге заседания Апелляционный суд сделал заключение. «Коллегия суда считает необходимостью ограничиться составлением и объявлением ее результативной части. Руководствуясь частью 2 ст. 376 УПК. Коллегия суда постановила – апелляционную жалобу защитника Довженко оставить без удовлетворения», – сообщил член коллегии.

В Мариупольском следственном изоляторе подсудимый останется под стражей до 15 февраля. Рассмотрение дела продолжается.

Источник: ТК «Сигма»