Гримчака перевели в Лукьяновское СИЗО

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрия Гримчака сегодня, 23 января, перевели из Черниговского в Лукьяновское СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга Гримчака Юлия Гримчак.

Она также пишет, что пока о местонахождении экс-замминистра ничего неизвестно. «Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях...», – говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Юрия Гримчака, уменьшив размер залога с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн. Ранее сообщалось, что задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявляла, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.