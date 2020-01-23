На Донетчине участнице проведения «референдума ДНР» может грозить до 10 лет тюрьмы

На Донетчине будут судить жительницу Славянска за участие в проведении незаконного «референдума» в поддержку самостоятельности «ДНР». Максимальное наказание, которое может ей грозить – 10 лет тюремного заключения. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, прокуратурой Донецкой области направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины в отношении жительницы Славянска.

Как уточняется, в мае 2014 года женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» о создании «суверенного государства ДНР» и была членом «участковой избирательной комиссии».

Досудебное расследование установило, что женщина, проводила сверку паспортных данных избирателей, выдавала им «бюллетени», во время «выборов» в помещении ГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений» Славянска. Позже она принимала участие в подсчете голосов, сборе, подписании и передаче представителям незаконных вооруженных формирований «протокола» с результатами незаконного опроса граждан.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице – до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.