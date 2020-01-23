На Луганщине китайские инвесторы могут построить многоэтажки, – Гайдай

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай ведет переговоры с китайскими инвесторами, чтобы привлечь их к жилищному строительству в области. Об этом сегодня, 23 января, он заявил во время селекторного совещания по вопросам обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает пресс-служба ЛугОВГА.

По словам главы области, в связи со сложной ситуацией на Донбассе, в Луганской области практически не строится жилье, а застройщики, которые здесь остались, завышают цены. «Сейчас я веду переговоры с китайскими инвесторами, которые могут построить многоэтажки блочной системой по вполне доступным ценам. Вскоре состоится презентация проекта», – сообщил Гайдай.

По информации пресс-службы, во время селекторного совещания обсудили обеспечение жильем участников АТО/ООС и переселенцев, бюджетные программы, которые уже реализуются, некоторые постановления КМУ, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку временного жилья для ВПЛ и тому подобное. «В свою очередь, Сергей Гайдай предложил найти варианты для упрощения выдачи жилья для участников АТО/ООС и ВПЛ», – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, во время селекторного совещания заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин призвал представителей ОГА активнее приобщиться к программе софинансирования для приобретения жилья для ВПЛ.