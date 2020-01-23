На Донетчине за два месяца резко снизилось промышленное производство

Объем выпускаемой в Донецкой области промышленной продукции в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,3%*. Годовой прирост оказался минимальным вследствие значительного спада за последние два месяца. Об этом сегодня, 23 января, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года объем произведенной продукции уменьшился на 16,6%, в декабре – на 13%, что связано с дальнейшим ухудшением конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонтами основных металлургических агрегатов, а также со снижением спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды и импорта электроэнергии.

По информации ведомства, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выпуск продукции снизился:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,2%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 15,1%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 27,7%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 37,5%.

Согласно данным статистики, в 2019 году по сравнению с предыдущим годом объем продукции уменьшился:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,5%;

производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 7,9%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 14,1%.

В то же время, объем произведенной продукции увеличился по сравнению с 2018 годом:

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 1,7%;

производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 2,%;

добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,1%;

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 2,3%;

производстве химических веществ и химической продукции – на 8,4%;

машиностроении – на 10,3%.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 9,3% и составила 12,8 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 10,6 млн т, что по сравнению с 2018 годом больше на 5,6%», – сказано в сообщении.

Производство кокса в 2019 году составило 4,6 млн т, что меньше, чем в предыдущем году, на 13,9%. Выплавка чугуна в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилась на 3,3% и составила 7,9 млн т. Выплавка стали, составив 7,8 млн т, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,8%.

Также, выпуск горячекатаного плоского проката в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 1%, холоднокатаного – снизился на 19,3%.

Годовое производство электроэнергии сократилось на 6,6% по сравнению с 2018 годом.

*Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.