Суициды ветеранов АТО/ООС: Министр рассказала, есть ли статистика и как работают над профилактикой

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины не владеет статистикой по суицидам ветеранов АТО/ООС и их причин. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда в интервью «Интерфакс – Украина».

«Данных о суицидах нет и статистики такой нет, потому что нигде не ставится отметка. Но мы опираемся на эмпирические данные и оценочные суждения психологов», – сказала она.

При этом Коляда уточнила, что есть определенная статистика о действующих военных. «А мы пытались получить такую ​​статистику у тех, кто фиксирует смерть, медиков, но они нигде не отмечают, что это человек участник боевых действий, поэтому на сегодня такой статистики нет. Но мы понимаем остроту проблемы и работаем над системой оказания экстренной психологической помощи, которая бы давала результат в плане профилактики суицидов», – объяснила министр.

Так, по ее словам, создан Центр защиты психического здоровья в Пуще-Водице (Киевская обл.). Там идет работа по трем направлениям, таким как: лечение зависимостей у ветеранов, лечение посттравматических стрессовых расстройств и лечение постконтузионных состояний. «У нас есть проблема с тем, что у нас есть много случаев зафиксированной контузии, и нам важно сейчас ее диагностировать, чтобы понимать, что то, что происходит с ветераном или ветеранкой – является следствием именно контузии. Также на базе этого центра открыт тренинговый центр. Он работает со специалистами и в том числе учит людей, работающими с теми, кто потенциально может покончить жизнь самоубийством», – рассказала глава МинВВОТ.

Третье направление – в рамках «Ветеранских пространств», которые будут в каждом областном центре, запланирован запуск экстренной психологической помощи в виде выездных мобильных групп. «У нас есть хорошие примеры в некоторых областях, когда психологи работают совместно с ветеранами в рамках таких групп. Они выезжают домой к ветерану в предсуицидном состоянии, работают с ним и забирают к себе в цент для восстановления его нормального состояния, а при необходимости направляют в больницу. Это работает. К примеру, за 2019 год в Волынской области не было ни одного суицида, благодаря работе таких групп, хотя в 2018 году их было восемь», – добавила Коляда.

Министр отметила, что важно масштабировать такой опыт на другие области. «И здесь актуален тоже вопрос системы "равный равному". Ветераны в таком состоянии больше идут на контакт с побратимами, потому что они спокойнее их воспринимают», – пояснила Оксана Коляда.

Как сообщалось ранее, глава МинВВОТ прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медосмотра ветеранов АТО/ООС с 1 апреля 2020 года.

Напомним, в течение 2014-2019 годов в полицию поступило более 39 тыс. сообщений о самоубийствах, из которых 469 сообщений о совершении самоубийства военнослужащими, членами добровольческих батальонов и бывшими участниками АТО.