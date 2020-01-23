Гончарук высказался по поводу возможности работы в Украине инвесторов из России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на полях встречи Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, будет ли правительство поддерживать крупных инвесторов из России. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода».

«У нас очевидно с Российской Федерацией очень сложные отношения. Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции, поэтому, безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, будет усложненной, то есть она не является желанной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны», – сказал Гончарук.

Таким образом Гончарук ответил на вопрос, что будет делать правительство, если крупный инвестор придет из России, и будет ли ему предоставлен «менеджер-няня», согласно озвученной президентом Владимиром Зеленским концепции investment nanny.