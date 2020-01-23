Среднедняя выплата по больничным увеличилась более чем на четверть

По итогам 2019 года средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году. Об этом сегоня, 23 января, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
В целом, в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.
В сообщении уточнили, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления одного из следующих страховых случаев:
- временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
- необходимости ухода за больным ребенком;
- необходимости ухода за больным членом семьи;
- ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
- временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, низкооплачиваемую работу;
- протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
- пребывания на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.