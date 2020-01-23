Среднедняя выплата по больничным увеличилась более чем на четверть

По итогам 2019 года средний размер пособия по больничным от Фонда социального страхования Украины составил 281,4 грн за каждый день болезни. Это на 26% больше, чем в 2018 году. Об этом сегоня, 23 января, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В целом, в прошлом году на финансирование пособий по временной потере трудоспособности было направлено 9,9 млрд грн. Выплаты получили почти 2,2 млн работающих.

В сообщении уточнили, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления одного из следующих страховых случаев: