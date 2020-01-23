Получить работу мечты: На Донетчине внедряют «Всеукраинский кадровый резерв» (Видео)

Государственная служба занятости Украины внедряет «Всеукраинский кадровый резерв». Его разработали для выпускников профессиональных и высших учебных заведений. В Донецкой области специалисты помогают молодежи составлять портфолио и даже создавать видео-резюме.

Фельдшер Константиновской станции скорой помощи Анастасия Крохмалева на эту должность устроилась недавно. Девушка гордится своей работой. «За полгода я уже многое увидела, и уже много людям помогла. Я снимаю квартиру, у родителей не беру денег принципиально. Меня все устраивает, пока я одна, пока у меня нет семьи – я себя могу обеспечить», – сказала она.

Устроиться на работу мечты сразу после медколледжа девушке помогли в центре занятости. Там с Настей записали видеорезюме. Именно благодаря ему молодого специалиста заметил работодатель.

В Краматорске инженер-электроник Владимир Коробко благодаря советам специалистов получил работу сразу после защиты диплома. Ему рассказали, как свободно держаться перед камерой и лучше себя презентовать, что рассказывать и какой интонацией. «Специалисты мне помогли, подсказали мне возможности нестандартных самопрезентаций, вроде видеорезюме всяких. Я их записал, ну, и через короткий промежуток времени мне предложили работу», – поделился он.

По словам работодателя Петра, он впервые выбирал работника по видео-резюме. Считает, что такой вид презентации более удобный и точный. «Обычное резюме оно стандартно написано, и у всех примерно оно одинаково. А вот видео там уже есть что-то живое. Владимир прошел стажировку, мы его приняли на работу и, в принципе, кандидатура оказалась удачной», – сказал он.

Как отметили специалисты центра занятости, найти работу по специальности – задача не из легких. Особенно для выпускников профучилищ и вузов. Поэтому для молодежи разработали «Всеукраинский кадровый резерв», где работодатель с помощью своеобразного запроса может найти себе сотрудника. Поэтому работники службы занятости помогают каждому отдельно составлять современное портфолио, чтобы оно заинтересовало, например, ту или иную фирму. «Индивидуальное сопровождение мы ввели в 2019 году. И да, есть определенные результаты. Мы записали уже более 100 таких комплексов современных портфолио – видео-резюме с помощью специалиста службы занятости. И более половины уже трудоустроились», – сообщила начальник отдела организации профориентации Донецкого областного центра занятости Виктория Гамий.

Благодаря таким технология уже в этом году молодежь трудоустроилась на производстве, в сфере образования и в малом бизнесе.

Источник: ТК «Донбасс»