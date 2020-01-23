Житель Константиновки во время застолья застрелил соседа

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю Константиновки (Донецкая обл.), который во время застолья застрелил товарища. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что вечером 19 января 2020 года двое соседей употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье "ИЖ-18" и выстрелил из него гостю в область живота», – говорится в сообщении.

От огнестрельного ранения брюшной полости мужчина скончался на месте.

Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование продолжается.