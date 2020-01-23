На Донетчине аферисты выманили у троих жителей 22 тыс. грн

На Донетчине за сутки трое жителей Славянска и района отдали аферистам 22 тыс. грн. Пенсионерка из Святогорска купила медицинское диагностическое устройство по цене в 5 раз выше, чем рыночная, житель Славянска пытался купить мобильный телефон через интернет, перечислив задаток, а жительница Николаевки по телефону сообщила мошенникам данные своей банковской карты. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, к жительнице Святогорская пришли два незнакомца и предложили купить диагностическое устройство. Мужчины заверили женщину, что цена подобного аппарата в специализированных учреждениях составляет от 40 до 50 тыс. грн, а у них есть возможность купить его за 10 тыс. грн. Своему приобретению женщина радовалась до тех пор, пока не позвонила дочери и не рассказала о покупке.

Еще одной жертвой мошенников стал 22-летний житель Славянска. По его словам, он решил приобрести через один из сайтов телефон. «Продавец» настаивал на предоплате товара. Мужчина перевел на указанный счет сумму в 5 тыс. грн, и долгое время ждал доставки. Позже он заподозрил неладное и стал звонить «продавцу», но тот на звонки не отвечал.

Как подчеркнули в полиции, наиболее распространенными способами «отъема» денег у населения, по-прежнему остаются махинации с банковскими карточками. Так, жительница Николаевки сообщила аферистам данные своей банковской карты, после чего с ее счета было снято 7 тыс. грн.

«Сотрудники полиции постоянно проводят широкие информационные кампании против мошенничества, однако доверчивые граждане продолжают "спасать" родственников, "разблокировать" банковские карточки и покупать несуществующие товары», – добавили в полиции и призвали граждан быть осмотрительными.