«Няня от Кабмина»: В Давосе для бизнеса прошел «украинский завтрак» (Видео)

В Давосе (Швейцария) сегодня, 23 января, в рамках Всемирного экономического форума был «украинский завтрак». По традиции, его в 16-й раз организовал фонд Виктора Пинчука. Мероприятие посетил премьер Алексей Гончарук, передает телеканал «Украина».

Приглашенным показывают обращение Владимира Зеленского. В нем он, собственно, повторяет все, что говорил накануне во время панельной дискуссии на главной площадке форума – западным инвесторам в Украине создадут сверхусловия и предложат всевозможные налоговые льготы. Представители украинского бизнеса, которые присутствовали на «завтраке», ответы ищут у премьера – мол, а нам как работать? Алексей Гончарук обещает равные условия всем.

«Для тех людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение должен быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Наша задача не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – получать от вас сигнал, где система дает сбой», – сказал Алексей Гончарук.

Следующие вопросы – об уполномоченных правительством, которые в перспективе должны заниматься инвестором. Каждому желающему вложить деньги в украинскую экономику Кабмин будет предоставлять по одному чиновнику. В зале невольно шутят о няньках. «Я готов получить "няню от Кабмина", потому что мы проинвестировали более 200 млн долл. И тогда нам положено 2 "няни". Мы будем ждать, когда это произойдет», – отреагировал основатель холдинговой компании Василий Хмельницкий.

Основатель традиции таких деловых «завтраков» в Давосе Виктор Пинчук еще во время приветствия подчеркнул – всегда лучше откровенный разговор, чем сплетни или искаженная информация. «Главная задача Украины – реформы и оборона от агрессии. А еще важно выстроить правильный нарратив об Украине. Это очень важно. Потому что люди, которые никогда в Украине не были, имеют очень искаженное видение нашего государства. Мы должны быть повсюду и показывать правду! Она не будет всегда приятной, но это точно лучше, чем те стереотипы и слухи, которые существуют о нас в мире», – отметил он.

Один слух опроверг прямо здесь лично премьер. Правда, модератору пришлось трижды переспрашивать о возможной отставке украинского правительства, пока Алексей Гончарук не ответил прямо. «Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок. Это слухи. Я не планирую никуда уходить, у нас замечательные отношения внутри команды с президентом, у нас замечательные беспрецедентные взаимодействия со всеми высшими органами власти», – ответил Гончарук.

Ну, а пока Украина в ожидании инвестиций частного бизнеса, похоже, Международный валютный фонд согласился на возобновление сотрудничества. По крайней мере, Алексей Гончарук уверен: после переговоров в Давосе, уже в феврале следует ожидать начало программы расширенного финансирования от МВФ на общую сумму 5,5 млрд долл.