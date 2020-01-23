Минские соглашения необходимо пересмотреть, – представитель Украины в ТКГ

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников в комментарии «НВ».
«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время "Нормандского саммита президентом Зеленским, ... что как минимум в части (вопроса контроля над границей, – прим.) ... Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он.
По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:
- Разоружение незаконных вооруженных формирований ((НВФ) на Донбассе;
- Установление режима полной тишины;
- Вывод всех НВФ с территории Украины;
- Установление украинского контроля над восточной границей;
- Проведение выборов.
«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. ... Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», – заключил представитель Украины в ТКГ.