Минские соглашения необходимо пересмотреть, – представитель Украины в ТКГ

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников в комментарии «НВ».

«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время "Нормандского саммита президентом Зеленским, ... что как минимум в части (вопроса контроля над границей, – прим.) ... Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований ((НВФ) на Донбассе; Установление режима полной тишины; Вывод всех НВФ с территории Украины; Установление украинского контроля над восточной границей; Проведение выборов.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. ... Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», – заключил представитель Украины в ТКГ.