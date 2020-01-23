RU
Все новости

Минские соглашения необходимо пересмотреть, – представитель Украины в ТКГ

23.01.20 22:34

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников в комментарии «НВ».

«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время "Нормандского саммита президентом Зеленским, ... что как минимум в части (вопроса контроля над границей, – прим.) ... Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо провести в следующем порядке:

  1. Разоружение незаконных вооруженных формирований ((НВФ) на Донбассе;
  2. Установление режима полной тишины;
  3. Вывод всех НВФ с территории Украины;
  4. Установление украинского контроля над восточной границей;
  5. Проведение выборов.

«Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. ... Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление», – заключил представитель Украины в ТКГ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк