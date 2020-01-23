На Донетчине рассказали, когда не нужно платить за лечение и куда жаловаться, если требуют денег (Видео)

Граждане Украины могут проверить наличие препаратов в любой больнице страны. Сделать это можно через интернет на сайте «Є ліки», или же в самом медучреждении.

Так, в одном из центров медико-санитарной помощи Мариуполя (Донецкая обл.) есть стенд, где на нескольких листах указаны имеющиеся в наличии лекарства. Список меняют каждый день.

Местный провизор Анна Белова показала остатки препаратов. «Весь перевязочный материал есть. И шприцы. Есть и спиртовые салфеточки, и спирт. Все медикаменты. Мы обеспечены всем», – сказала она.

Анна добавляет, что лекарств столько, что хватит до марта. А еще два года назад некоторые полки были почти пустые. «У нас больше всего. Если раньше люди покупали, то теперь люди не покупают», – добавила она.

Все это для неотложной помощи – когда экстренно надо обезболить или снизить давление больному. А спирт, вата и бинты – в перевязочную. «Вообще ничего не было. Сейчас вроде есть немножечко, получаем что-нибудь. Ну, если есть потребность в каком-нибудь материале специфическом, мы пишем списки. Специальная нить, которая не вызывает отторжения, естественно, других осложнений хирургических. Конечно, мы пишем списки», – рассказал хирург Владимир Сафронов.

По словам пациентки Надежды, которая перенесла операцию, она ни разу здесь врачами ничего не давала. «Это честно. Если в больнице были проблемы, что сумки надо носить лекарств, все на свете и огромные, и суммы большие. Даже, если не будет обезболивающего, тебе никто не даст никакого обезболивающего. Хоть ты умри, но тебе не дадут», – отметила она.

А в кабинет терапевта здесь очередь собирается уже около 8 утра. Потому что можно быстро проверить уровень сахара в крови. «Тест-полосочки мы вставляем в глюкометр. И выдаются нам скарификаторы. Капаешь капельку крови и через минуту появляется результат», – говорит медсестра Ирина Бутова.

На сайте «Є ліки» можно посмотреть наличие бесплатных препаратов, за которые уже заплатило государство. На карте есть вся Украина и каждое государственное медучреждение.

Но, в случае, когда шпатели или вата есть, а с вас требуют нести свое, специалисты советуют обращаться к главному врачу. «Может быть так, что на утро препараты были, а в течение дня они просто использовались. Пациенту должны доказать, показать наличие этого препарата с утра, на кого он был списан», – объяснил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Мариуполя Александр Лазаренко.

Но если в поликлиниках могут экономить бинты и спирт, то в стационарах могут скрыть лекарства, которые стоят тысячи гривен.

Специалисты советует быть бдительными и проверять то, за что вы уже заплатили налогами.

Как сообщалось ранее, в Украине граждане не должны платить за большинство лекарств, которые выписывают при лечении в стационаре. Внедрен Национальный перечень лекарственных средств – список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. Пациенты могут их получать бесплатно, ведь государство закупает их за счет налогоплательщиков.

Источник: ТК «Донбасс»