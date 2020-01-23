В Украине от осложнений гриппа умерли 11 человек

В Украине от осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 11 человек, по состоянию на 22 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

С 30 сентября 2019 года до 19 января 2020 года переболело 6,2% населения и Украины, были госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% – дети в возрасте до 17 лет.

«Помните, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа. При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °С и более, кашель, в отдельных случаях – рвота и понос) обязательно обращайтесь к семейному врача. Самолечение может быть опасным для здоровья», – говорится в сообщении.