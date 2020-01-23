Это вам не магазин открыть: В Давосе обсудили украинскую «зеленую» энергетику (Видео)

Украина – среди самых перспективных стран для развития «зеленой» энергетики. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) говорят как украинские, так и зарубежные эксперты. Климатические изменения и экология – это ключевые темы нынешней встречи самых влиятельных людей мира, передает телеканал «Украина».

Одна из ключевых тем нынешнего форума – переход на «зеленую» энергетику. ДТЭК – единственная украинская энергетическая компания, представители которой посетили международный саммит. Ее генеральный директор Максим Тимченко призывает зарубежных инвесторов присмотреться именно к нашему государству. «Украина может стать лидером декарбонизации. Может своим примером доказывать, каким образом те цели по снижению выбросов, которые ставит перед собой ЕС, Украина может достигнуть опережающими темпами. Мы инвестировали более 1 млрд 200 млн евро в развитие "зеленой" генерации, и мы на этом не будем останавливаться. Наша компания поставила себе задачу – к 2040 году быть нейтральной с точки зрения выбросов», – сказал он.

Пока в вопросе перехода на возобновляемую энергетику Украина отстает. В энергосистеме – менее 4% «зеленых» киловатт. И это минус. Но международные эксперты отмечают, что поле для деятельности – огромное, и это плюс.

«Потенциал огромный. Особенно в солнечной и ветровой энергетике. Энергетические проекты обычно требует много времени, чтобы окупиться инвестору. Это вам не магазин открыть. А вот изменение инвестиционных условий посреди пути – это плохой сигнал», – прокомментировал главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу.

Господин Чоу намекает на попытки украинских чиновников снизить «зеленый» тариф, который должен был действовать еще 10 лет. Такое обещание наше государство дало инвесторам. Но что-то пошло не так.

Парламентский комитет по вопросам энергетики хочет передоговориться с рынком и поменять условия, под которые мы строились. У нас построено 333 мВт. Чтобы построить 333 мВт – нужно почти 500 млн евро», – подчеркнул основатель и президент компании «Виндкрафт Украина» Карл Стурен.

Терять такие деньги никто не захочет – инвесторы пойдут в международные суды. И как показывает опыт, закон на их стороне. Похожая ситуация была в Испании. Тогда местной власти пришлось не просто признать свою ошибку, а выплатить предпринимателям сотни миллионов евро компенсаций. «Я реализовал немало инвестиционных проектов, и единственное, что хотят иметь инвесторы – стабильность. И хотят прогнозирования на следующие 10-15 лет. Ведь энергетические инвестиции – это огромные деньги. Должно быть верховенство права. И успокою вас, это проблема не только Украины», – сказал заместитель председателя Европейского инвестиционного банка Пим Ван Баллеком.

Такие сложные, многовекторные, но крайне важные вопросы, здесь в Швейцарии обсуждают влиятельнейшие люди мира. Это президенты, главы правительств и бизнесмены-миллиардеры.

Украинские парламентарии на Форуме также говорили о стабильных и прозрачных условиях для инвесторов. Подтверждают, что попытки снизить «зеленый» тариф задним числом испортит инвестиционный имидж страны. Украина вряд ли дождется новых бизнесменов, которые готовы вкладывать средства в экологически чистые электростанции. Более того, страна может попрощаться с теми, кто уже инвестирует в украинскую энергетику. Поэтому вопрос «зеленого» тарифа нужно урегулировать в ближайшее время. «У нас в стране не должно быть таких метаний. Приняли правила игры – будьте любезны их выполнять. Правила установлены, они должны были работать до 2030 года – вот они и должны работать до 2030 года», – сказал внефракционный народный депутат Вадим Новинский.