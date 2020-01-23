Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца, – НБУ

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2019 года остается стабильно низким. Об этом сегодня, 23 января, сообщила пресс-служба НБУ.

Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты, в Украине по итогам 2019 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 году – 3,6 шт.).

Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году – 33 шт.).

В НБУ отметили, что в общем система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира. Более того, банкноты нового поколения гривны (номиналами 20, 50, 100, 500 и 1000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 – 2019 годах) имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

В то же время по итогам 2019 года наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами:

200 грн – на 17%;

100 грн – на 29%;

50 грн и 20 грн – на 31%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное.

При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

В НБУ также рассказали, что среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США);

50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

«Напомним, что в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальном банке Украины. По результатам таких исследований, проводимых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальной полиции Украине, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным работникам полиции для проведения расследований», – говорится в сообщении регулятора.